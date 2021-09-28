Kaza yapmadan 8 şerit birden geçti: Kötü ama şanslı sürücü
Avustralya’da bir sürücü, yoğun trafikte 8 şerit birden geçti. Hiçbir araca ya da yayaya çarpmayan sürücünün görüntüsü, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Görüntülere ‘‘Avustralya’nın en kötü ama en şanslı sürücüsü’’ yorumu yapıldı.
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ntv.com.tr 28.09.2021 - 15:12| Son Güncelleme : 28.09.2021 - 15:20
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