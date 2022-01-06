Kazakistan'da kriz tırmanıyor

Kazakistanda akaryakıt fiyat fiyatlarındaki artış üzerine başlayan olaylarda şiddetin dozu arttı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden yardım istedi. Örgüt ülkeye barış gücü gönderme kararı aldı. Ankaradan da itidal çağrısı var.

Haberler - NTV Haber 06.01.2022 - 04:43 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 04:49

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