Kazakistan’da OHAL: Protestocular valilik binasına girdi
Kazakistan’da LPG zammı nedeniyle çıkan protestolar sürüyor. Ülkenin güneyindeki Almatı’da protestocular valilik ve belediye binasına girdi. Polis göstericileri dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Protestolar üzerine hükümetin istifa etmesinin ardından Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov yeni hükümet kurulana kadar geçici Başbakan olarak atandı. Tansiyonun düşmediği Almatı ve Mangistau kentinde OHAL ilan edildi.
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