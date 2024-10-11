Kemoterapi tedavisi biten Prenses Kate'den sürpriz ziyaret
Galler Prensesi Kate Middleton kemoterapi sürecinin bitmesinin ardından ilk kez bir ziyarette bulundu. Southport'ta hayatını kaybeden çocukların aileleri ile bir araya geldi. İngiltere basını, Eşi Prens William ile birlikte ilk halka açık ziyaretini gerçekleştiren Middleton'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini yazdı. NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt, konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.
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