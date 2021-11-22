Kendisini ilk kez gören Afrikalı çocuğun mutluluğu

Kendi görüntüsünü ilk defa gören Afrikalı bir kız çocuğunun videosu, sosyal medyada binlerce kez izlendi. Afrika gezisi sırasında çocuğun şaşkınlıkla karışık mutluluğunu ölümsüzleştiren Youtuber Hamza Aydın, ‘O çocuk gülünce siz de gülüyorsunuz ve gerçekten mutlu oluyorsunuz. Çünkü yapmacık olmadığını biliyorsunuz’’ dedi. (Haber:Beyzanur Özer)

Haberler - NTV 22.11.2021 - 17:30 | Son Güncelleme : 22.11.2021 - 17:54

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