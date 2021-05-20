11 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırgana var gücüyle direndi
ABD’nin Florida eyaletinde, evinin önünde oynayan bir çocuk, kendisini kaçırmaya çalışan bıçaklı saldırgana var gücüyle direndi. 11 yaşındaki kız çocuğu, adamdan kurtulmak için epey mücadele etti. Çocuğu kaçıramayacağını anlayan saldırgan arabasına binip kaçtı ancak kısa sürede yakalandı. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden, saldırganın farklı günlerde de çocuğun etrafında arabasıyla tur attığını tespit etti. Bıçaklı saldırgan, çocuk kaçırmaya teşebbüs, ağır saldırı ve darp suçlamalarıyla yargılanacak. Yerel basın kız çocuğu için ‘‘Savaştı ve asla pes etmedi’’ ifadelerini kullandı.
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ntv.com.tr 20.05.2021 - 12:26| Son Güncelleme : 20.05.2021 - 12:37
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