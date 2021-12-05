Kenya’da taşan nehri geçmek isteyen otobüs devrildi: 20 ölü

Kenya'nın güneydoğusunda yer alan Kitui kasabasındaki asma köprüden taşan Enziu Nehri'ni geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre devrildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişinin boğularak hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise kurtarıldığı aktarıldı.

Haberler - İHA 05.12.2021 - 06:40 | Son Güncelleme : 05.12.2021 - 06:44

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