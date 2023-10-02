KFOR komutanı NTV'ye konuştu: Tümgeneral Ristuccia görevi Türk komutana devredecek
Kosova-Sırbistan gerilimin tırmandığı bölgede önemli bir devir teslim olacak. NATO'nun Kosova Barış Gücü Komutanlığı'nı (KFOR) 10 Ekim'den itibaren 1 yıl süreyle Türkiye devralacak. Görevi devretmeye hazırlanan NATO Barış Gücü'nun İtalyan Komutanı Angelo Michele Ristuccia görevdeki son günlerini ve Kosova'daki son durumu NTV'ye anlattı. (Haber: Derya Acemoğlu)
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