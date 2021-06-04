Kıbrıs'ta sınırlar yeniden açıldı

Kıbrıs'ta vaka sayılarının azalmasıyla atılan normalleşme adımlarına yenisi eklendi ve iki kesim arasındaki karşılıklı geçişler bir yılı aşkın süreden sonra yeniden başladı. Sınır kapılarının açılması pandeminin yarattığı ekonomik zorlukları aşmaya da yardımcı olacak. Pandemi nedeniyle uzak kalan bir çift, kapıların açılmasıyla yeniden buluştu. Haber: Selim Sayarı
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NTV Haber 04.06.2021 - 22:28| Son Güncelleme : 04.06.2021 - 22:34
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