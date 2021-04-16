Kıbrıs'taki yeşil hat doğal yaşam için sığınağa dönüştü
Kıbrıs'taki yeşil hat doğal yaşam için sığınağa dönüştü. Yeşil hat birçok canlı türüne, özellikle endemik canlı türlerine ev sahipliği yapıyor. Yasak bölge bilim insanlarına açık. Kıbrıs'ta bir türlü biraraya gelemeyen insanlar, kendilerince haklı sebepleri tartışmaya ve çözüm yolu bulmaya uğraşıyorlar. Adanın diğer canlıları ise, insandan ve silahtan arındırılmış bir sığınakta, birarada münzevi hayatlarına çoğalarak, çeşitlenerek ve güvenlik içerisinde devam ediyorlar. "Yeşil Hat"ta Baharla birlikte ortaya çıkan rengarenk doğal hayatın hikayesidir anlattığımız.
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NTV 16.04.2021 - 11:21| Son Güncelleme : 16.04.2021 - 11:47
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