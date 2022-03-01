Kiev'de akşam saatlerinde büyük patlama

Rusya'nın Kiev kuşatması sürüyor. Başkent Kiev ve çevresinde saldırıların hedefinde. Siren seslerinin yükseldiği kentte akşam saatlerinde büyük bir patlama oldu. TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk patlamayla ilgili bilgileri ve kentteki son durumu canlı yayında aktardı.
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NTV Haber 01.03.2022 - 00:10| Son Güncelleme : 01.03.2022 - 00:30
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