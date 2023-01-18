Kiev'de düşen helikopterin kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Brovary kentinde, bir bakımevi ve anaokulunun yakınına düşen helikopterin kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, İçişleri Bakanı, yardımcısı ve müsteşar dahil 18 kişinin öldüğü açıklandı. Ölenlerden üçünün çocuk olduğu belirtildi.

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