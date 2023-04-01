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Kiev'de manastır gerilimi mahkemeye taşındı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus Ortodoksları için büyük öneme sahip Kiev Peçersk Manastırı'nda gerilim tırmanıyor. Ukrayna yönetiminin tahliye emri vermesine karşın, cemaat ve rahipler durumu mahkemeye taşıdı. Manastırda ayinler düzenlenirken, Ukraynalı milliyetçiler de slogan atarak gösteri yapıyor. Gazeteci Deniz Berktay, son durumu aktardı.

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