Kiev’de yaşayan Türk iş adamı: Kötüleşirse arabayla Türkiye’ye geçeceğiz
Kiev’de yaşayan iş adamı Turgay Bingöl, kentteki son durumu NTV canlı yayınında anlattı. Halkın bir kısmının ailerini birkaç gün önce Kiev dışına göndermeye başladığını anlatan Bingöl ‘‘İşin Kiev’e kadar geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Sabah saatlerinde patlama seslerini duyduk. Kiev düz bir yer, dumanları da gördük. Şu an evde bekliyoruz ama bu karışıklık sürerse ben de arkadaşlarımla Türkiye’ye arabayla geçmeye çalışacağım’’ dedi.
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