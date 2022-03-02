Kiev’den trenlerle kaçış

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de günlerdir sığınaklarda yaşam mücadelesi veren halk, tren istasyonlarına akın etti. NTV ekibinden Osman Terkan, Ukraynalıların ülkeden çıkabilmek için Kiev garına gelen boş trenlere, nereye gittiklerine bakmadan binmeye çalıştıklarını anlattı. (Kamera:Cumhur Çatkaya)
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