Kilisede silahlı saldırı girişimi: Saldırganın üzerine atladılar

ABD’nin Tennessee eyaletindeki bir kilisede ayin sırasında silahlı saldırı girişimi yaşandı. Ayin başlar başlamaz oturduğu yerden kalkan 26 yaşındaki Dezire Baganda, silahını çekerek içerdekilere doğrulttu. Tam o sırada bir kişinin saldırganın üzerine atlamasıyla herkes hereketE geçti ve saldırgan etkisiz hale getirildi. Silahlı saldırgan gözaltına alınırken olayda yaralanan olmadığı açıklandı.

Haberler - NTV 09.11.2021 - 10:06 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 10:19

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