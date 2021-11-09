Kilisede silahlı saldırı girişimi: Saldırganın üzerine atladılar
ABD’nin Tennessee eyaletindeki bir kilisede ayin sırasında silahlı saldırı girişimi yaşandı. Ayin başlar başlamaz oturduğu yerden kalkan 26 yaşındaki Dezire Baganda, silahını çekerek içerdekilere doğrulttu. Tam o sırada bir kişinin saldırganın üzerine atlamasıyla herkes hereketE geçti ve saldırgan etkisiz hale getirildi. Silahlı saldırgan gözaltına alınırken olayda yaralanan olmadığı açıklandı.
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