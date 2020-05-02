''Kim Jong Un ölmedi'' mesajı

Haftalardır ortalarda görünmeyen ve öldüğü iddiaları ortaya atılan Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un yeni olduğu belirtilen vıdeo ve fotoğrafları servis edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore Lideri'nin fabrika açılışı yaptığı görüntüler konusunda yorum yapmayı reddetti.
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NTV 02.05.2020 - 13:34| Son Güncelleme : 02.05.2020 - 14:22
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