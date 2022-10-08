Kırım Köprüsü Rusya için neden önemli?

Rusya ana karasını Kırım'a bağlayan stratejik köprü patlamayla sarsıldı. Kırım Köprüsü'nde bomba yüklü bir kamyonun infilak etmesinin ardından yakıt yüklü vagonlarda yangın çıktı. Ukrayna olayı "Başlangıç" olarak nitelendirdi. Güvenlik uzmanı akademisyen Dr. Murat Aslan, köprünün önemini ve saldırıyı NTV yayınında anlattı.
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