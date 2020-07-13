Kirliliğin habercisi köpükler

Güney Afrika Cumhuriyeti sahillerinden şaşırtan görüntü... Okyanus yüzeyinde oluşan sert rüzgarlar ve dalgaların çalkantısıyla ortaya çıkan bu tür köpükler son yıllarda daha fazla görülür oldu. Aslında "kirliliğin habercisi" bu okyanus köpükleri, özellikle "deniz suyu" yüksek oranlarda çözünmeyen organik madde içerdiğinde oluşuyor.

NTV 13.07.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 13.07.2020 - 16:26

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