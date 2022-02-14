Kırmızı beyaza bürünen Burj Khalifa’da İstiklal Marşı okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi Burj Khalifa’ya Türk bayrağı yansıtılarak İstiklal Marşı yayını yapıldı. Dünyanın en yüksek binası olan başkent Dubai’deki Burj Khalifa’nın üzerine ‘Hoş geldiniz’ yazısı da yansıtıldı.

Haberler - ntv.com.tr 14.02.2022 - 09:57 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 10:10

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