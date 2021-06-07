Kızgın fil arabayı parçaladı

Güney Afrika’daki bir tabiat parkında araçla dolaşan görevli, filin hışmına uğradı. Ağaçların arasından çıkan hayvanı uzaklaştırmak için araca vurarak ses yapan görevli bir anlık başarılı olsa da fil yön değiştirip görevliye doğru koşmaya başladı. Kaputu hurdaya çeviren fil, bir süre sonra gözden kayboldu.
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NTV 07.06.2021 - 09:57| Son Güncelleme : 07.06.2021 - 10:07
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