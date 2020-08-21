Kızıldeniz'de balina köpek balığının sırtına bindi

Suudi Arabistan’da tekneyle Kızıldeniz’e açılan bir balıkçı, teknenin yanına yanaşan bir balina köpek balığının sırtına binerek denize açıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, bazı sosyal medya kullanıcıları bu hareketi cesur olarak nitelendirirken, bazıları ise bunun hayvan için zararlı olduğunu savundu.
Abone ol
Paylaş
NTV 21.08.2020 - 11:55| Son Güncelleme : 21.08.2020 - 12:15
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.