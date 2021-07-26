KKTC Başbakanı Saner Maraş'ta incelemelerde bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Bakanlar Kurulu kararıyla askeri bölge olmaktan çıkarılan Maraşta inceleme yaptı. Yeni açılan bölge içerisindeki sokak ve caddeleri dolaşan Saner, yetkililerden bilgi aldı. Sanerin ziyaretini NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayarı takip etti.

NTV Haber 26.07.2021 - 18:24 | Son Güncelleme : 26.07.2021 - 18:38

DİĞER VİDEOLAR