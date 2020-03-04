KKTC Dışişleri Bakanı Özersay NTV'ye konuştu: Türkiye'nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmez

Ocak 2016'da kurulan Halkın Partisi'nin kurucu genel başkanı olan KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 26 Nisan'da KKTC'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Özersay, NTV canlı yayınında NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe'nin sorularını yanıtladı. "Maraş'ı açacağız, uluslararası toplumu da ikna edeceğiz" dedi.

04.03.2020 - 11:24 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 12:14

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