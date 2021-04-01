KKTC hellimine Avrupa yolu

Avrupa Birliği Hellim peynirinin Kıbrıs’ta Türklere ve Rumlara özgü bölgesel ürün olduğunu onayladı. Ancak süreç daha yeni başlıyor. Kıbrıs Türklerine, Rum kesimi üzerinden Avrupa'ya satış hakkı getirilirken Avrupa pazarını elinde tutan Rumlar bu gelişmeden rahatsız... NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı’nın özel haberi.
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NTV 01.04.2021 - 17:12| Son Güncelleme : 01.04.2021 - 17:28
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