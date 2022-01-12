KKTC’de canlı yayında davetsiz misafir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler’in katıldığı bir televizyon programında sunucu Muazzez Gazihan oğlu Fikri Ali’nin canlı yayına dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı. Sunucu Gazihan, oğlu adına özür dilerken, Çeler ise sunucu Gazihan’a, “Özür dileme. Bu senin özür dilemeni gerektirecek bir durum değil” sözleriyle çalışan ebeveynlerin çocuk bakımında ortak sorunu paylaştıklarını ve bunun için imkan sağlanması gerektiğini belirtti.
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