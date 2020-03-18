KKTC'de karantinada bulunan vatandaşlar böyle teşekkür etti

KKTC'de toplam 785 kişinin karantina altında bulunduğu otelde, çay, kahve çağrısı yapılması üzerine her katta çay-kahve istasyonları kuruldu. Tedarik sonrası karantinadaki vatandaşlar, teşekkür videosu yayımlarken kimilerinin de dans ettiği görüldü.

ntv.com.tr 18.03.2020 - 15:12 | Son Güncelleme : 18.03.2020 - 15:25

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER