KKTC'de karantinada bulunan vatandaşlar böyle teşekkür etti
KKTC'de toplam 785 kişinin karantina altında bulunduğu otelde, çay, kahve çağrısı yapılması üzerine her katta çay-kahve istasyonları kuruldu. Tedarik sonrası karantinadaki vatandaşlar, teşekkür videosu yayımlarken kimilerinin de dans ettiği görüldü.
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ntv.com.tr 18.03.2020 - 15:12| Son Güncelleme : 18.03.2020 - 15:25
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