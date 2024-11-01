KKTC'deki yenidoğan skandalında yeni iddia: Bebeği yanlış müdahale mi öldürdü?
KKTC'de yenidoğan skandalıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Alkollü mama alan ve hayatını kaybeden bebeğin ölümünün yanlış müdahale sonucu olduğu iddia edildi. NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı, konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.
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