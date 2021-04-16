KKTC'ye giden turistlere elektronik takip

KKTC’de turistlerin otel dışına çıkmadan, tamamen izole olarak güvenli tatil yapmasına imkan sağlayacak “Kapalı Turizm” başladı. Turistler elektronik bilekliklerle denetlenecek. Kapalı turizm için düzenlenen ilk charter seferde KKTC'ye 151 yolcu gitti. (Haber: Selim Sayarı / NTV Lefkoşa temsilcisi)

NTV 16.04.2021 - 16:01 | Son Güncelleme : 16.04.2021 - 16:17

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