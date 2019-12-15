KKTC’ye İHA üssü Doğu Akdeniz’deki dengeleri nasıl etkileyecek?
Doğu Akdeniz'de gerginliğin tırmandığı bir dönemde Ankara, Libya'nın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de önemli bir adım attı. Bölgedeki Türk gemilerini koruyan İHA'lar; Kuzey Kıbrıs'ta kapalı tutulan Geçitkale Havaalanı’nda konuşlandırılacak.
İHA'ların en kısa sürede KKTC’de olması bekleniyor. NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı süreçle ilgili merak edilenleri NTV canlı yayınında aktardı.
NTV Haber 15.12.2019 - 20:39| Son Güncelleme : 15.12.2019 - 20:53
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