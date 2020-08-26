Klimayla 27 kişiye virüs servisi

Maske takmanın önemine ilişkin Güney Kore'den örnek bir olayı paylaşacağız. Bir kahve dükkanında, klimanın altında oturan Corona virüs hastası bir kişi, kafedeki 27 kişiye virüs bulaştırdı. Ancak virüs, kafe çalışanlarını yakalayamadı çünkü hepsi maske takmıştı.
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NTV Haber 26.08.2020 - 20:36| Son Güncelleme : 26.08.2020 - 20:44
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