Klinikte oksijen tüpü patladı: İçerdekiler pencerelerden kurtarıldı

Mısır’ın başkenti Kahire’de bir sağlık merkezindeki oksijen tüpü bomba gibi patladı. Binanın duvarları havaya uçtu ve içerde yangın çıktı. Klinikte muayene için bekleyenler pencerelerden kurtarılırken kendisine uzatılan eli tutamayan yaşlı bir kadın, yürekleri ağızlara getirdi. Şans eseri hemen alt katın betonuna düşen, kadın merdivenle kurtarıldı.
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NTV 21.09.2021 - 09:38| Son Güncelleme : 21.09.2021 - 09:49
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