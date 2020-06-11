Köle taciri heykelleri yerle bir

George Floyd'un ölümüyle batı ülkeleri sömürgecilik ve köle tüccarlığıyla yüklü tarihlerini yeniden sorguluyor. İngiltere, ABD ve Belçika'daki protestolarda köle tacirlerinin heykelleri yıkılıyor. Tarihçi Emrah Safa Gürkan köleliğin acılarla dolu kısa tarihini NTV'ye anlattı.
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NTV Haber 11.06.2020 - 20:58| Son Güncelleme : 11.06.2020 - 21:15
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