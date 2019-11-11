Kolombiya'da bebeği kurtaran kahraman kedinin sahibi konuştu

Geçen hafta, bir bebeği merdivenlerden düşmekten kurtaran kahraman bir kedinin haberi gündeme oturmuştu. Sosyal medyada büyük ilgi çeken o görüntülerin Kolombiya'da çekildiği ortaya çıktı. Kedinin sahibi de ilk kez konuştu. Kedilerinin bebeklerini bilinçli olarak kurtardığını anlattı. (Dünyanın Haberi, NTV)

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