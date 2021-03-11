Kolombiya'da çevre felaketi

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın çevreye etkileri her geçen gün daha fazla hissedilir hale geliyor.. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Ülkenin kuzeyinde bulunan ve sayısız tür canlıya ev sahipliği yapan Suesca gölü, neredeyse tamamen kurudu. Bilim insanları yaşananlar için "çevre trajedisi" ifadelerini kullanıyor..

NTV 11.03.2021 - 16:06 | Son Güncelleme : 11.03.2021 - 16:21

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