Kolombiya'da kaplumbağa hırsızları böyle yakalandı

Hayvan kaçakçıları yine iş başındaydı. Kolombiya'da her biri 500 dolar değerindeki 2 bin adet Mata-Mata kaplumbağasını yurt dışına çıkarmaya çalışan kaçakçılar havaalanında yakalandı. 150 kaplumbağının öldüğü belirlendi.

10.03.2020 - 10:46 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 11:02

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