Kolombiya'da kaplumbağa hırsızları böyle yakalandı
Hayvan kaçakçıları yine iş başındaydı. Kolombiya'da her biri 500 dolar değerindeki 2 bin adet Mata-Mata kaplumbağasını yurt dışına çıkarmaya çalışan kaçakçılar havaalanında yakalandı. 150 kaplumbağının öldüğü belirlendi.
Abone ol
Paylaş
10.03.2020 - 10:46| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 11:02
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.