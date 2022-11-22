Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü: 8 ölü

Kolombiya’nın Medellin kentinde özel seyahat için kiralanan küçük bir uçak evlerin üzerine düştü, 6 yolcu ile 2 mürettebat hayatını kaybetti. Hasar gören 4 evde, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Uçakta kalkıştan kısa süre sonra motor arızası yaşandığı ve uçağın iniş yapmak üzere havaalanına dönerken düştüğü açıklandı.
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