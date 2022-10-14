Kongre baskınından yeni görüntüler

ABD'de Temsilciler Meclisi 6 Ocak Özel Komitesi, baskın günü Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve o dönem Senato Azınlık Lideri olan Chuck Schumer'ın "acil aramalar" yaptıkları anlara ilişkin videoyu ilk kez yayınladı. Videonun başında Pelosi'nin baskının ilk saatlerinde, Kongre koridorlarında yürürken telefonda biriyle konuştuğu ve "Kongredeki oturumu hemen bitirmeliyiz yoksa (protestocular) tam bir zafer kazanır" dediği duyuluyor.
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