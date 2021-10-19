Kontrolden çıkan eğitim gemisi köprüye çarptı

Brezilya Deniz Kuvvetleri’ne ait bir eğitim gemisi, Ekvador’da kontrolden çıkarak köprüye çarptı. ‘Siyah Kuğu’ adlı gemi, devrilmekten son anda kurtuldu ancak römorkörlerden biri battı. Üç kişi son anda römorkörün üzerine çıkmayı başardı. Yelkenlide büyük hasar oluşurken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 16:35 | Son Güncelleme : 19.10.2021 - 16:44

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