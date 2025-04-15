Konuşan karga Hindistan'da üne kavuştu
Son araştırmalar kargaların geometri bildiğini ortaya çıkarmıştı, Hindistan'daki bu karga ise konuşuyor.
Ülkenin batısındaki Maharastra'daki bir çiftin üç yıl önce yavruyken kurtardığı karganın bazı sözleri papağan gibi taklit ettiği belirtiliyor. "Baba" ve "Anne" diyen karganın yeni gördüğü kişilere "ne yapıyorsun" ve "neden geldin" diye sorduğu ifade ediliyor. "Konuşan" karganın ünü ülke sınırlarını aşarken çok sayıda kişi de kargayı bizzat görmeye geliyor.
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