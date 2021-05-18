Kopan elektrik tellerine takılan otomobil havalandı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, otoyoldaki kopmuş elektrik tellerine takılan bir otomobil havalanıp devrildi. Otoyoldan kısa süre önce geçen TIR’ın kopardığı teller yerdeydi ve otomobil sürücüsü telleri fark etmeyip üzerinden geçti. Ön tarafı paramparça olan otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Alkollü olduğu belirlenen TIR şoförünü polis, kaçarken yakaladı.

ntv.com.tr 18.05.2021 - 14:00 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 14:16

DİĞER VİDEOLAR