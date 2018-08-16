Köpek balığı ve sörfçü görüntülerinin ardındaki gerçek

Avustralya'da okyanusta sörf yapmakta olan bir adam, bir köpekbalığının sadece metrelerce yakınındaydı. Olay sırasında köpek balığını fark etmeyen adam, sudan çıkıp drone ile kaydedilen görüntüleri gördükten sonra şaşkına döndü. Drone'un sahibi Blair Ranford, tehlikeyi gördüğü anda sörfçünün uyarılmasını sağladığını, fakat köpek balığının adama 'ufak bir merak dışında hiç ilgi göstermediğini' söyledi. Görüntülerin ardından sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde çıkan yorumların aksine sörfçünün herhangi bir tehlike riski yaşamadığı kaydedildi.