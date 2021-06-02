Köpeklerini korumak için ayıyı elleriyle itti

ABD’de bir kadın, köpeklerini korumak için, arka bahçesine gelen ayıyı elleriyle itti. Olay, California eyaletinde yaşandı. Yavrularıyla beraber bahçe duvarına gelen ayıyı gören köpekler evden dışarı fırladı. O sırada anne ayı köpeklere pençe atmaya başlayınca kadın koşarak geldi ve elleriyle ayıyı arka tarafa itti. Anne ayı yavrularıyla birlikte gözden kaybolurken kadın da köpekleriyle beraber koşarak eve girdi.
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ntv.com.tr 02.06.2021 - 15:12| Son Güncelleme : 02.06.2021 - 16:15
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