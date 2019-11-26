Kore Savaşı'na girişin 69'uncu yılı: O şehitler unutulmadı
Bugün Türkiye'nin Kore Savaşı'na dahil oluşunun 69'ncu yıldönümü. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla 26 Kasım 1950'de Kore'deki savaşa fiilen katılmış oldu. 3 yıl kadar yarımadada kalan Türk birlikleri bu savaşta yüzlerce şehit verdi. İşte 69 yıl öncesindeki Kore yarımadası... (Dünyanın Haberi, NTV)
26.11.2019 - 16:57| Son Güncelleme : 26.11.2019 - 16:59
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