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Korelileri 65 yıldır ayıran hat: Askerlerden Arındırılmış Bölge

29.05.2018 - 16:55

Kore yarımadasında barış görüşmelerine ABD de fiilen dahil oldu. Ama Koreliler kalıcı barış ve birlik için son sözü kendilerinin vermesi gerektiğini düşünüyor. NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe Güney Kore'nin davetlisi olarak gittiği Kore yarımadasında özellikle sınır hattında ilginç görüntülere tanıklık ettik. Yaptığı röportajlarda ise Güneydekilerin, "Birleşme konusunda büyük umutlar" beslediklerini gözlemledi. 65 yıllık ayrılığın en iyi gözlendiği noktalardan biri de "Askerlerden Arındırılmış Bölge". Söz konusu bölge yaklaşık 250 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğinde.

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