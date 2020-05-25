Korkunç kazada, mucize kurtuluş

Çin'de içi yolcu dolu otobüs yolda ilerlerken önlerindeki kamyondan kopan parça ön camdan içeri girdi. Önde oturan yolcu şoförün ortasına düşen parça korkulu anlar yaşattı. Kazada sadece iki kişi yaralandı.

NTV 25.05.2020 - 08:47 | Son Güncelleme : 25.05.2020 - 08:57

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