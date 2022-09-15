Kraliçe 2. Elizabeth’in tabutu başında yere yığıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in parlamento binasındaki Westminster Hall’de bulunan naaşı başında nöbet tutan muhafızlardan biri yere yığıldı. Güvenlik kameralarının kaydettiği o anlarda muhafızın birkaç kez sendelediği daha sonra da yere yığıldığı görülüyor.

Haberler - NTV 15.09.2022 - 13:07 | Son Güncelleme : 15.09.2022 - 13:15

DÜNYA HABERLERİ