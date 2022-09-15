Kraliçe 2. Elizabeth’in tabutu başında yere yığıldı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in parlamento binasındaki Westminster Hall’de bulunan naaşı başında nöbet tutan muhafızlardan biri yere yığıldı. Güvenlik kameralarının kaydettiği o anlarda muhafızın birkaç kez sendelediği daha sonra da yere yığıldığı görülüyor.
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