Kraliçe Camilla 2. Elizabeth’i andı: Harika mavi gözleri vardı
Kral 3. Charles’ın eşi Kraliçe Camilla, BBC’ye verdiği röportajda geçen hafta hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’i andı. Camilla, ‘‘Yüzünü aydınlatan harika mavi gözleri vardı. Gülümsemesini hiç unutmayacağım’’ dedi.
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