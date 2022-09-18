Kraliçe Camilla 2. Elizabeth’i andı: Harika mavi gözleri vardı

Kral 3. Charles’ın eşi Kraliçe Camilla, BBC’ye verdiği röportajda geçen hafta hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’i andı. Camilla, ‘‘Yüzünü aydınlatan harika mavi gözleri vardı. Gülümsemesini hiç unutmayacağım’’ dedi.

Haberler - NTV 18.09.2022 - 09:34 | Son Güncelleme : 18.09.2022 - 09:45

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