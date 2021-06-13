Kraliçe Elizabeth'in şakası havayı yumuşattı

Kamera karşısında beklenmedik anlarda yaptığı şakalarla bilinen Kraliçe Elizabeth, yine boş durmadı. Kraliçe, İngiltere’de düzenlenen G7 Zirvesi’ne katılan ülkelerin liderleriyle aile fotoğrafı çektirmek için kamera karşısına geçmişti. Tüm liderler kameralara gülümseyerek sessiz bir şekilde poz verirken Kraliçe yaptığı şakayla bu sessiz tabloyu bir anda bozdu. İşte Kraliçe’nin şakasından sonra liderler ve fotoğrafçılardan kahkaha seslerinin yükseldiği o anlar...

NTV 13.06.2021 - 09:33 | Son Güncelleme : 13.06.2021 - 09:43

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