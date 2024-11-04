Kritik ABD seçimlerine geri sayım: Harris ve Trump çekişmeli eyaletlerde son mitinglerini yaptı
ABD'de Demokratların adayı başkan yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi eski başkan Donald Trump arasındaki başkanlık yarışında sona yaklaşıldı. Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump çekişmeli eyaletlerde son mitinglerini yaptı. Trump daha önce suikast girişiminin hedefi olduğu Pensilvanya'da cenaze marşıyla sahneye çıktı. Kamala Harris'se Michigan'daydı.
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